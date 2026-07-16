Суд вынес приговор виновным в обрушении моста в Генуе

В четверг генуэзский суд вынес приговор бывшему главе компании Autostrade per l’Italia (Aspi), Джованни Кастеллуччи, который руководил организацией, отвечающей за эксплуатацию и обслуживание большей части итальянских автомагистралей.
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