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Аргументы и Факты

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Суд вынес приговор виновным в обрушении моста в Генуе

Суд вынес приговор виновным в обрушении моста в Генуе

В четверг генуэзский суд вынес приговор бывшему главе компании Autostrade per l’Italia (Aspi), Джованни Кастеллуччи, который руководил организацией, отвечающей за эксплуатацию и обслуживание большей части итальянских автомагистралей.

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