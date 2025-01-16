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Царьград

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Байден: США опередили Китай и укрепили НАТО перед передачей власти

Байден: США опередили Китай и укрепили НАТО перед передачей власти

Президент США Джо Байден подвел итоги работы на внешнеполитической арене, объявив о превосходстве над Китаем и укреплении НАТО.

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Комментарии
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Амара Карпова
Когда сдохнет это ходячий мертвец💩👿
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