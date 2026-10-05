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Zero Hedge

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Cowen: "Early Stages Of Looming EV Comeback"

Cowen: "Early Stages Of Looming EV Comeback"

Cowen: "Early Stages Of Looming EV Comeback" Cowen analysts led by Itay Michaeli say the EV market has entered the early stages of stabilization as a combination of more self-driving capabilities and elevated gas and diesel prices has shifted consumers toward these vehicles.

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