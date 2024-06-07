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Военные новости ★ спецоперация

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🇬🇧🇾🇪🇺🇸 В Красноморском регионе продолжают проявлять активность бойцы йеменского

🇬🇧🇾🇪🇺🇸 В Красноморском регионе продолжают проявлять активность бойцы йеменского движения «Ансаралла».

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