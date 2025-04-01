В Крыму нашли почти 4000 литров контрафактного пива

Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Южному федеральному округу совместно с представителями МВД по Республике Крым обнаружили в Джанкойском районе внушительные запасы контрафактного пива.
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