Иркутск Сегодня

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Полиция ищет пропавшего 35-летнего жителя Иркутска, который ушел из дома 27 июля

Полиция ищет пропавшего 35-летнего жителя Иркутска, который ушел из дома 27 июля

Полиция ищет пропавшего 35-летнего жителя Иркутска. В розыск подал брат мужчины. Он рассказал, что последней раз пропавшего видели уходящим из дома по улице Ангарская областного центра 27 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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