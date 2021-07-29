Полиция ищет пропавшего 35-летнего жителя Иркутска, который ушел из дома 27 июля

Полиция ищет пропавшего 35-летнего жителя Иркутска. В розыск подал брат мужчины. Он рассказал, что последней раз пропавшего видели уходящим из дома по улице Ангарская областного центра 27 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.