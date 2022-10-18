В ЛНР предсказали отсутствие реакции Запада на доклад ООН о преступлениях ВСУ

Мирошник заявил, что Запад не отреагирует на доклад СПЧ ООН о преступлениях ВСУ Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) Мирошник заявил, что Запад не отреагирует на доклад СПЧ ООН о преступлениях ВСУ Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предсказал отсутствие реакции со стороны Запада на опубликованный доклад Комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН о преступлениях солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнопленных, сообщает РИА Новости.