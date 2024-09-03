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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Радченко: «Серьезных провалов в российском футболе не вижу. Наши академии не уступают «Фламенго», «Ботафого» и «Флуминенсе», а где-то вообще превосходят»

«Мы сейчас не играем в международных турнирах, но все равно проходят какие-то детские турниры, где приезжают академии из Мексики или Бразилии, которые сотрудничают с «Зенитом».

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