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Куценко о дочках: «Я для них стул, на который можно влезть и достать что-то. Такой предмет в семье»

Куценко о дочках: «Я для них стул, на который можно влезть и достать что-то. Такой предмет в семье»

У Гоши Куценко три дочери: Полина от Марии Порошиной, Евгения и Светлана от Ирины Скриниченко. Если старшую уже воспитывать не надо, то с младшими у актера бывают проблемы.

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