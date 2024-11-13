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Трезвая голова. Врач раскрыл, когда перестать пить, чтобы не было деменции

Трезвая голова. Врач раскрыл, когда перестать пить, чтобы не было деменции

Эксперт по деменции, американский невролог Ричард Рестак, назвал возраст, когда человеку следует отказаться от алкоголя, даже легкого, например пива, чтобы предупредить у себя развитие когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера.

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