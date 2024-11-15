Мужчина сильно обгорел в Петрозаводске

Выясняются обстоятельства получения серьезных ожогов жителем карельской столицы Вечером в четверг на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из РБ СЭМП поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился житель карельской столицы 1970 года рождения.