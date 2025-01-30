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Заплатите «откат»: россиян массово лишают льготной ипотеки

Заплатите «откат»: россиян массово лишают льготной ипотеки

Россияне теперь платят банкам комиссии за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке. Эксперты считают, что у застройщиков таким образом отсутствует маржинальность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник KONKURENT.

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