Заплатите «откат»: россиян массово лишают льготной ипотеки

Россияне теперь платят банкам комиссии за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке. Эксперты считают, что у застройщиков таким образом отсутствует маржинальность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник KONKURENT.
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