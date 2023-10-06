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Развожаев: два безэкипажных морских катера ВСУ попытались атаковать Севастополь

Развожаев: два безэкипажных морских катера ВСУ попытались атаковать Севастополь

Средства противоподводной диверсионной обороны (ППДО), по предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров на Севастополь, написал в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

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