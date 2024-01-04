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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Довольна тем, как справилась с трудными моментами». Свитолина о матчах с Возняцки и Радукану в Окленде

В первом круге она обыграла Каролин Возняцки (6:4, 6:3), а во втором – Эмму Радукану (6:7(5), 7:6(3), 6:1).

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