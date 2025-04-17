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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
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Лица под запретом: правда о японских монахах

Лица под запретом: правда о японских монахах

«Монахи пустоты» - так называли странных на вид японцев в одежде монаха с корзиной на голове. Они бродили, выпрашивая милостыню, оповещая о себе игрой на флейте, которая стала их частью и служила не только для извлечения музыки.

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