Линза Нимруда: каково было назначение этого древнего новоассирийского кристалла?

Может быть свойства линзы это случайность? В 1850 г. археолог Остин Генри Лэйард обнаружил в северо-западном дворце Нимруда (Северный Ирак) необычный кусок горного хрусталя, что дало повод для предположений о его назначении.
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