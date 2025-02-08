Казахстан вошёл в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг

За 2024 год Казахстан достиг значительных результатов в реализации поручения Главы государства. Были разработаны нормативные и методологические основы цифровой трансформации, сформирована экспертная база и запущены масштабные реформы в различных сферах, передает inAktau.
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