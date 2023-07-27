МВД России объявило в розыск еще одного члена суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина

Ранее в розыск были объявлены прокурор МУС Карим Хан и судья Розарио Сальваторе АйталаСудья Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Томоко Аканэ, выдавшая арест на президента России Владимира Путина, объявлена в розыск по уголовной статье.