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  • Ed
    мозги из пин-понгаОсталось пепелище...
  • Vasiliy Belokurov
    И что мешает нашим пепелище оставлять на пути отступления всушников? У них в тылу.....на окраине??????Осталось пепелище...
  • Boris Max
    А эти подачки нужны Путину???Шок! Такого никто...

ШОК! На Кубани процветают собачьи бои? Организаторы кровавых поединков развлекаются и зарабатывают на ставках

ШОК! На Кубани процветают собачьи бои? Организаторы кровавых поединков развлекаются и зарабатывают на ставках

Местные жители села Новоукраинское сообщили, что такие мероприятия проводятся уже несколько лет. Недавно начали циркулировать фотографии мужчины с дипломом и его собакой, у которой была окровавленная шея.

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