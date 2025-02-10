ШОК! На Кубани процветают собачьи бои? Организаторы кровавых поединков развлекаются и зарабатывают на ставках

Местные жители села Новоукраинское сообщили, что такие мероприятия проводятся уже несколько лет. Недавно начали циркулировать фотографии мужчины с дипломом и его собакой, у которой была окровавленная шея.
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