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Закон и Порядок

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Ответит ли Рзаев за русскую свинью?

Ответит ли Рзаев за русскую свинью?

Юрий Кот Федерация бокса России пожизненно отстранила от участия в соревнованиях азербайджанского бойца Джавида Рзаева, который назвал Артура Кулинского «русской свиньёй».

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Комментарии
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d
demyr150648
Кто - эта ..., а х, да - публика?
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8 час.
Сергей Рубцов
Эта черная свинья должна быть выброшена с соревнований и пусть едет состязаться и лизать жопу таким же как он сам и гейропейцам!!! ЧМО!!!!
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4 час.
Виктор Борисов
&quot;Мышление ваххабитов и русофобов: как оно формируется? На просторах сети очень часто можно увидеть комментарии религиозных экстремистов и русофобов, которые занимаются вовлечением в свою деструктивную секту новичков, так и трансляцией своего отношения ко всем, кто не относится к их религиозному течению. И тут важно понять их мышление и психологические маркеры: - во-первых, они живут в своей альтернативной реальности, мир у них &quot;черно-белый&quot;, где они представляют сторону света, а любое зло, теракты и т.д. совершают не они, т.к. они как бы всегда на стороне добра, а переодетые кяфиры с накладными бородами. Это не шутки, они действительно в это верят; - во-вторых, у них альтернативная фолк-история, поэтому говорить с ними об истории, политике, науке бессмысленно. Они будут рассказывать вам про космические челноки при халифате, и что весь мир жил во мраке, пока они несли свет и прогресс. Что касается их установок в отношении &quot;кяфиров&quot;, то они связаны и с воспитанием в семье в форме насилия и депривации, и с низким уровнем образования. Какие же &quot;тейки&quot; им внушают с детства, которые как верблюд кочуют по всему интернету? Вот они: 1. Кяфиры не моются после туалета. Они действительно верят в то, что гигиена придумана только ими, и что филейную часть моют только они. Они с завидным постоянством будут утверждать, что мытье задницы - их изобретение. Про душ, биде, влажные салфетки они как будто бы не знают. Но эта сильнейшая фиксация на теме дефекации очень сильно влияет на их презрительное отношение к иноверцам. Возможно, тут дело и в анальной стадии развития по Фрейду. 2. Кяфиры исказили Библию Здесь говорить в принципе бесполезно, т.к. в их структуре мышления содержится логическая ошибка: их священная книга права, потому что так сказано в священной книге. Доходит до абсурда, когда они отвергают данные современной археологии и исторической науки. А почему? Потому что любая наука от кяфира как бы ложная. Их мышление конспирологическое, заговор во всем. 3. Женщины кяфиров априори блудницы, а ещё у них везде гомосексуализм. Здесь их фантазия доходит до своего логического предела. Они фантазируют о том, что женщины неверных теряют девственность с самой юности, а весь мир за пределами их секты лежит в адюльтере. Как при этом они живут с мыслями о браках с детьми в ближневосточных странах, многоженстве, наложницах, гуриях и бача-бази и т.д. - неведомо. 4. Они никого не завоевывали, их веру всегда принимают добровольно. Опять альтернативная история и мифология. Отрицают все, вплоть до Реконкисты. Таким образом, у них очень суженное сознание, туннельное мышление, как результат депривации в семье, где власть родителя доходит до абсолютной, а традиция поощряет насилие как над женой, так и над детьми. Именно поэтому в их среде появилась концепция &quot;лжи во благо&quot; - &quot;такийя&quot;. Это работает на уровне автоматической реакции. Они даже не понимают, что постоянно врут. Цель проста - обращение в их систему ценностей. По сути, матрица. Ну или как агент Смит, ставший вирусной программой, и который начал создавать свои реплики из тех, кто с ним взаимодействует. Удивительно, но этот алгоритм не меняется совершенно, вы можете увидеть эти тейки повсеместно на любом форуме и комментариях на ютубе&quot;.
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3 час.

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