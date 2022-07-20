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Немецкий генерал рассказал, чего ЕС стоит бояться больше всего по итогам СВО

Немецкий генерал рассказал, чего ЕС стоит бояться больше всего по итогам СВО

Специальная военная операция России на Украине получила некоторую оперативную паузу, все больше вписываясь в шаблон затяжного конфликта на изнурение противников.

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