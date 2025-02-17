Ипотека для семей за счет бюджета: названы условия

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Нина Останина внесла законопроект, согласно которому многодетные семьи с четырьмя и более детьми смогут погашать ипотеку за счет федерального бюджета.
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