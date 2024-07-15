Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Кандидат в президенты Кеннеди-младший сравнил стрельбу на митинге Трампа с убийством своего отца и дяди

Кандидат в президенты Кеннеди-младший сравнил стрельбу на митинге Трампа с убийством своего отца и дяди

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший провел параллели между стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа и убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди и генерального прокурора Роберта Кеннеди в 1960-х.

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