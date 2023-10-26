Депутат Милонов призывает не отмечать Хэллоуин: Почему он считает праздник демоническим Елена ГалицкаяДепутат Государственной думы Виталий Милонов выразил свою позицию по поводу празднования Хэллоуина, настаивая на том, что этот праздник нельзя отмечать в России.