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"Я сам видел войну": экс-гражданин Ирака служит на СВО связистом в ВС России

Экс-гражданин Ирака с позывным Снег служит на СВО связистом в ВС России. О службе и о том, почему он решил пойти добровольцем для участия в спецоперации РФ, Снег рассказал военкору "Известий" Дмитрию Астраханю.

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