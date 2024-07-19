"Я сам видел войну": экс-гражданин Ирака служит на СВО связистом в ВС России

Экс-гражданин Ирака с позывным Снег служит на СВО связистом в ВС России. О службе и о том, почему он решил пойти добровольцем для участия в спецоперации РФ, Снег рассказал военкору "Известий" Дмитрию Астраханю.
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