Сибиряк из зоны СВО напомнил о бережном отношении к лесу

Пожароопасный сезон в Новосибирской области установлен на территории Баганского, Барабинского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Чистоозерного районов, в городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области.
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