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МО РФ: власти Киева предлагают украинским националистам в Мариуполе пожертвовать собой

МО РФ: власти Киева предлагают украинским националистам в Мариуполе пожертвовать собой

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в последние три дня украинские националисты ведут активные радиопереговоры с Киевом о разблокировании Мариуполя, власти предлагают боевикам использовать 200 тыс.

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