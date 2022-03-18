МО РФ: власти Киева предлагают украинским националистам в Мариуполе пожертвовать собой

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в последние три дня украинские националисты ведут активные радиопереговоры с Киевом о разблокировании Мариуполя, власти предлагают боевикам использовать 200 тыс.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в последние три дня украинские националисты ведут активные радиопереговоры с Киевом о разблокировании Мариуполя, власти предлагают боевикам использовать 200 тыс.
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