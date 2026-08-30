Станет вдвое больше: Госдума расширила лимит сверхурочной работы

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила сверхурочной работы: годовой лимит вырастет со 120 до 240 часов.
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