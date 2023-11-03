Главой ВМС в США назначили женщину: не боится русских - готова начать подготовку к войне с Китаем и Россией

Будучи первой женщиной, служившей в Объединенном комитете начальников штабов (Генеральном штабе США), стала одной из наиболее почитаемых и уважаемых женщин-членов вооруженных сил США, командовавших флот США.
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