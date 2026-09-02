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Где в СПб ограничат движение транспорта с 4 сентября 2026

Где в СПб ограничат движение транспорта с 4 сентября 2026

Как сообщили 2 сентября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Адмиралтейском районе с 4 сентября по 15 октября из-за реконструкции инженерных сетей по Дровяной улице от набережной Обводного канала до Рижского проспекта: будет закрыто движение транспорта по Дровяной улице от 12-й Красноармейской улицы до 10-й Красноармейской улицы; нельзя будет проехать по Курляндской улице в створе Дровяной улицы; будет сужен проезд по Дровяной улице от набережной Обводного канала до 12-й Красноармейской улицы.

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