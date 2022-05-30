Телеграм канал АРМАГЕДДОНЫЧ Евгений Сатановский: Западная политическая сволочь объявила охоту на всё, связанное с Россией и всех, кто имеет к ней хоть какое-то отношение Британский "Обсервер" заявил, что не менее шести суперяхт, принадлежащих богатейшим российским бизнесменам, отключили автоматические системы, позволяющие их идентифицировать, что позволяет этим кораблям избежать ареста, которому уже подверглись те суда, владельцы которых не успели или не сообразили это сделать (минимум 13 судов, общей стоимостью $ 2,5 млрд.