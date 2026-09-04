China Rare Earth Firms Freeze U.S. Exports Weeks Before Xi-Trump Summit

Despite having secured export licenses, some Chinese rare earth producers have stopped shipping these materials to the United States over fears of repercussions from China's authorities, sources familiar with the development told Reuters.
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