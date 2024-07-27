BZ: Немцы со скандалом выпроводили боевиков «Азова»* за пределы страны

Представители полка «Азов»* были вынуждены отменить своё выступление в Берлине, на котором они планировали рассказать о своём боевом опыте и призвать вступить в ряды украинской армии, сообщает издание Berliner Zeitung.
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