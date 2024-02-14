ИИХФ продлила бан сборным России и Белоруссии еще на год

Международная федерация хоккея, возглавляемая хитрым интриганом, французом Люком Тардифом, в который уже раз продемонстрировала свою двуликость и политическую ангажированность, приняв очередное и новое дискриминационное решение в отношение российской и белорусской хоккейных сборных, и продлила еще на один год, сезон 2024/2025 годов, отстранение наших команд от всех турниров, проводимых под эгидой этой мировой спортивной организации.