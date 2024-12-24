Представлен геймплей новой гоночной игры Tokyo Xtreme Racer Разработчики Genki показа...

Представлен геймплей новой гоночной игры Tokyo Xtreme RacerРазработчики Genki показали первый геймплей уличных гонок Tokyo Xtreme Racer, отзывы игроков оказались неоднозначными, одна часть критикует уведённое за устаревший геймплей и физику которая не изменилась за 24 года со времён Sega Dreamcast, вторая часть… источник.
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