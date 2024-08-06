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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аль эш-Шейх − о работе с Тимом Цзю: «Между нашими командами пока неясность»

«Что касается Тима Цзю, то пока есть неясность между моей и его командами. Так что ситуацию предстоит пересмотреть, а пока я сосредоточен на боях Джошуа против Дюбуа, Бивола против Бетербиева и Усика против Фьюри», − написал в соцсетях босс Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх.

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