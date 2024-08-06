Аль эш-Шейх − о работе с Тимом Цзю: «Между нашими командами пока неясность»

«Что касается Тима Цзю, то пока есть неясность между моей и его командами. Так что ситуацию предстоит пересмотреть, а пока я сосредоточен на боях Джошуа против Дюбуа, Бивола против Бетербиева и Усика против Фьюри», − написал в соцсетях босс Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх.