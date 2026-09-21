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Царьград

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Ле Пен не понравилась передача активов Auchan. Ей ответил Медведев

Ле Пен не понравилась передача активов Auchan. Ей ответил Медведев

Активы компаний Auchan и Nestle были переданы во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент". Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 17 сентября, и он опубликован на портале нормативно-правовой информации.

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