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Запад собирает "Великую армию"

Запад собирает "Великую армию"

  Политнавигатор «Для недопущения поражения Украины Запад ударит по Туле» – Живов Удары маломощными ядерными зарядами по Украине приведут лишь к тому, что Запад получит повод передать Киеву тактические ядерные бомбы.

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Natalija Osminina
Когда Путин бросал ультиматум Байдену и Столтенбергу с требованием вывести НАТО из Восточной Европы (в декабре 2021 г.), он был абсолютно уверен в  преимуществе ВС РФ. И еще до этого, когда журналисты задали Путину вопрос о возможном противостоянии с НАТО, он недоуменно усмехнулся: &quot;они что, хотят начать ядерную войну?&quot; Типа, они сумасшедшие?  Исходя из уверенности Путина, подкрепленной  современным российским гиперзвуком-Сарматом и Посейдоном, всё остальное написанное в статье можно  не брать в голову. СВО достаточно потопталась более 2-х лет на восточном фронте, освобождая ЛДНР и Тавриду. Европу Путин освобождать не подписывался. &quot;Братьев&quot; там особо нет. Уничтожить практически за раз всю Великобританию и потопить часть США, оторвав Калифорнийскую плиту, благо она снова зашевелилась, России ничего не стоит. Так что 2 года ковыряться с Европой и США Путин уже не будет- все произойдет быстро. И вся прелюдия, изложенная  в этой статье, ему не интересна: &quot;Бить буду аккуратно, но сильно&quot;.
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21 час.
Николай Рязанов
Это мощность ядерной начинки!
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19 час.
КП
Кремлин Православович
По логике это понятно, но называть мощность боеприпаса в килотоннах &quot;весом&quot;, ... эт перебор безграмотности автора.
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19 час.

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