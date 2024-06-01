Запад собирает "Великую армию"

Natalija Osminina

Когда Путин бросал ультиматум Байдену и Столтенбергу с требованием вывести НАТО из Восточной Европы (в декабре 2021 г.), он был абсолютно уверен в преимуществе ВС РФ. И еще до этого, когда журналисты задали Путину вопрос о возможном противостоянии с НАТО, он недоуменно усмехнулся: "они что, хотят начать ядерную войну?" Типа, они сумасшедшие? Исходя из уверенности Путина, подкрепленной современным российским гиперзвуком-Сарматом и Посейдоном, всё остальное написанное в статье можно не брать в голову. СВО достаточно потопталась более 2-х лет на восточном фронте, освобождая ЛДНР и Тавриду. Европу Путин освобождать не подписывался. "Братьев" там особо нет. Уничтожить практически за раз всю Великобританию и потопить часть США, оторвав Калифорнийскую плиту, благо она снова зашевелилась, России ничего не стоит. Так что 2 года ковыряться с Европой и США Путин уже не будет- все произойдет быстро. И вся прелюдия, изложенная в этой статье, ему не интересна: "Бить буду аккуратно, но сильно".