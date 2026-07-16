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Военные новости ★ сводки СВО

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«Выжженная земля»: Киев намерен превратить Крым и Донбасс в «анти-Россию»

«Выжженная земля»: Киев намерен превратить Крым и Донбасс в «анти-Россию»

Новые российские регионы, которые имели все шансы стать драйвером развития нашей экономики, на пятом году СВО превратились в тяжкую «обузу», поскольку Киев сделал ставку на тотальный инфраструктурный террор.

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