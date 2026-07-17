Зарядное устройства Anker Nano Charger со смарт-экраном оценили в РФ в 3 000 рублей

В России стартовали продажи необычного зарядного устройства Nano Charger мощностью 45 Вт от Anker. Главной особенностью гаджета стал цветной LED-дисплей, который в режиме реального времени отображает мощность зарядки, температуру устройства и визуальные эмодзи-индикаторы.