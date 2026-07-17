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Зарядное устройства Anker Nano Charger со смарт-экраном оценили в РФ в 3 000 рублей

Зарядное устройства Anker Nano Charger со смарт-экраном оценили в РФ в 3 000 рублей

В России стартовали продажи необычного зарядного устройства Nano Charger мощностью 45 Вт от Anker. Главной особенностью гаджета стал цветной LED-дисплей, который в режиме реального времени отображает мощность зарядки, температуру устройства и визуальные эмодзи-индикаторы.

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