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Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

Четверо сотрудников исправительной колонии № 19 погибли во время их захвата радикалами. Заключенные на месте убили троих, четвертого заложника госпитализировали, но он умер уж в больнице, сообщили в пресс-службе ФСИН.

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