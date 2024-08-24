Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

Четверо сотрудников исправительной колонии № 19 погибли во время их захвата радикалами. Заключенные на месте убили троих, четвертого заложника госпитализировали, но он умер уж в больнице, сообщили в пресс-службе ФСИН.
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