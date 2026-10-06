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«Скорой помощи самой нужна скорая помощь»: житель Мангистау пожаловался на состояние медицины

«Скорой помощи самой нужна скорая помощь»: житель Мангистау пожаловался на состояние медицины

Житель Мунайлинского района Мангистауской области обратился к президенту Казахстана, премьер-министру и министру здравоохранения с жалобами на состояние отделения скорой помощи, нехватку бесплатных лекарств и качество питания в больницах.

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