Шеф-дизайнер Dacia раскрыл подробности об абсолютно новом Sandero

На автосалоне в Брюсселе Дэвид Дюран опроверг разделение модельных линеек Sandero и Sandero Stepway. Специалист подтвердил: технически такой шаг возможен, но для этого придётся удвоить инвестиции, то есть за большую разницу заплатит покупатель.