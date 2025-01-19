Шеф-дизайнер Dacia раскрыл подробности об абсолютно новом Sandero

На автосалоне в Брюсселе Дэвид Дюран опроверг разделение модельных линеек Sandero и Sandero Stepway. Специалист подтвердил: технически такой шаг возможен, но для этого придётся удвоить инвестиции, то есть за большую разницу заплатит покупатель.
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