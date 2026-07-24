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Военблогер объяснил, как можно положить конец ударам ВСУ по мирному населению РФ

Военблогер объяснил, как можно положить конец ударам ВСУ по мирному населению РФ Ресурсы противника опубликовали видеокадры демонстративного удара дрона ВСУ по АЗС в российском регионе.

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