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Царьград

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Таиланд вводит новые правила посещения: что важно знать туристам

Таиланд вводит новые правила посещения: что важно знать туристам

При въезде в страну необходимо будет электронную заполнять миграционную карту.С 1 мая 2025 года иностранцы, в том числе россияне, въезжающие в Таиланд, должны будут заполнять электронную миграционную карту TDAC (Thailand Digital Arrival Card).

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