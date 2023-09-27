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В Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа увеличил численность войск в армии России

В Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа увеличил численность войск в армии России

Об этом было заявлено на коллегии Министерства обороны России.Глава военного ведомства нашей страны Сергей Шойгу заявил о том, что войска Южного военного округа, штаб которого располагается в Ростове-на-Дону, с начала года получили значительное пополнение.

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