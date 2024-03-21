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ГТРК Татарстан

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Известна стоимость отдыха в Турции для россиян

В списке цен на отдых в Турции в июне 2024 года, представленном Ассоциацией туроператоров России (АТОР), отмечено, что стоимость пребывания на 10 дней для двоих человек в режиме «все включено» составляет 138 123 рубля на проживание в четырехзвездочном отеле.

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