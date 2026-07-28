ВС РФ ликвидировали до 360 украинских военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ

Во вторник Министерство обороны России объявило, что российские подразделения группировки «Центр», закрепившись на более выгодных позициях, ликвидировали до 360 украинских военнослужащих, а также уничтожили боевую бронированную машину и станцию радиоэлектронной борьбы.