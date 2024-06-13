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Зеленский* заявил, что Си Цзиньпин «дал слово» не продавать оружие России

Зеленский* заявил, что Си Цзиньпин «дал слово» не продавать оружие России

Владимир Зеленский* по итогам саммита G7 в Италии на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг, 13 июня, заявил, что Си Цзиньпин дал ему слово не продавать России «ни одной единицы» вооружения, – сообщают СМИ.

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