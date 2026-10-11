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Глоба рассказал, почему старший сын отказался ехать на похороны Кашпировского

Глоба рассказал, почему старший сын отказался ехать на похороны Кашпировского

Астролог давно знает Сергея. По мнению Павла Глобы, все дело во внебрачном сыне Кашпировского, который так и остался непризнанным.

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